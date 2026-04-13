ԱՄՆ-ն այսօրվանից կշրջափակի Հորմուզի նեղուցը, Իրանից էլ սպառնում են

ԱՄՆ ռազմածովային ուժերն այսօրվանից կշրջափակեն Հորմուզի նեղուցը, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփն այն բանից հետո, երբ Պակիստանում Վաշինգտոնն ու Թեհրանը համաձայնության չեկան պատերազմն ավարտելու շուրջ:
ԱՄՆ նախագահը պնդել է, որ այլ երկրներ ևս կօգնեն ԱՄՆ-ին՝ թույլ չտալու, որ Իրանը նավթ վաճառի։ Թե որ երկրների մասին է խոսքը, Թրամփը չի նշել:
«Հորմուզի նեղուցի հետ կապված շատ լավ բաներ են տեղի ունենում։ Եվ մեր երկրի համար շատ լավ բաներ են տեղի ունենում … Այլ երկրներ ևս աշխատում են, որպեսզի Իրանը չկարողանա նավթ վաճառել»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Սակայն ՆԱՏՕ-ի անդամ Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է, որ ոչ մի կերպ չի ներքաշվի այս պատերազմում և չի մասնակցի նեղուցի շրջափակմանը, Ճապոնիան էլ դեռ չի որոշել:
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը կվերաբերի դեպի իրանական նավահանգիստներ և հակառակ ուղղությամբ երթևեկող բոլոր նավերին։ Մյուս նավահանգիստներից օգտվող նավերի շարժը ԱՄՆ-ն չի խոչընդոտի: Շրջափակումից առաջ իրանական երկու տանկեր է նեղուցով դուրս եկել Պարսից ծոցից:
Իրանը սպառնում է
Իրանը սպառնացել է խստորեն պատժել ամերիկյան ռազմանավերին, եթե դրանք մոտենան Հորմուզի նեղուցին, ինչը կդիտարկվի նաև հրադադարի խախտում: Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ Պարսից ծոցում նավահանգիստների շրջափակումն «անօրինական» կլինի՝ հավասարազոր ծովահենության: Կորպուսը նաև նշել է, որ ոչ բարեկամական երկրների նավերն իրավունք չեն ունենա անցնել նեղուցով, իսկ մյուս երկրների նավերը՝ միայն Իրանի հետ համակարգմամբ:
Իրանի խորհրդարանի խոսնակն էլ, որը Պակիստանի բանակցություններում գլխավորել էր իրանական պատվիրակությունը, հայտարարել է, որ Իրանը չի «հանձնվի սպառնալիքների ներքո»։ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը սոցցանցում արած գրառմամբ նաև ծաղրել է նեղուցը շրջափակելու Թրամփի ծրագիրը:
«Վայելեք վառելիքի ներկայիս գները։ Այսպես կոչված «շրջափակման» պայմաններում շուտով կարոտով կսպասեք 4-5 դոլար արժողությամբ բենզինին»,- հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը:
Իրանի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Իսլամաբադում շատ մոտ էին համաձայնության, սակայն բանակցությունները ձախողվեցին ԱՄՆ «առավելապաշտական» մոտեցման և ընթացքում պահանջները փոխելու պատճառով: Աբբաս Արաղչին նշել է, որ ԱՄՆ-ն ոչ մի դաս չի քաղել անցյալից:
ԱՄՆ նախագահը մինչդեռ պնդել է, թե բանակցությունները ձախողվել են գլխավորապես Իրանի պատճառով, որը չի հրաժարվում միջուկային զենք ունենալու գաղափարից: Ապա Թրամփը զգուշացրել է՝ Իրանին ոչ մի դեպքում թույլ չի տրվի միջուկային զենք ձեռք բերել:
Ավելին, ամերիկյան Wall Street Journal-ը, իր աղբյուրներին հղումով, հայտնում է, որ բանակցությունների ձախողումից հետո Թրամփը քննարկում է Իրանի վրա հարձակումները վերսկսելու հնարավորությունը: Սպիտակ տնից թերթին ասել են, որ բոլոր տարբերակները դիտարկվում են:
Իսրայելը շարունակում է հարվածները
Ու մինչ Վաշինգտոնը սպառնում է շրջափակել Հորմուզի նեղուցը, Իրանն էլ՝ կոշտ արձագանքել, Իսրայելը շարունակում է հարվածներն Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին Լիբանանում: Կան զոհեր և վիրավորներ: «Հեզբոլա»-ն հայտարարել է, որ պատասխան հարվածներ է հասցրել: Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Լիբանանին հարվածները կշարունակվեն:
«Մենք տեսնում ենք, որ անվտանգության գոտու շնորհիվ կանխել ենք Լիբանանից ներխուժման սպառնալիքը: Մենք հետ ենք մղում հակատանկային կրակի վտանգը … բայց դեռ շատ անելիքներ կան»,- հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը:
Նեթանյահուն նաև ասել է, որ Իսրայելին հաջողվել է էապես փոխել իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում: Իրանն ու նրա պրոքսիները, որոնք, ըստ նրա, ցանկանում էին ոչնչացնել Իսրայելը, հիմա պայքարում են սեփական գոյատևման համար։