ԱՄՆ-ն արգելել է հինգ եվրոպացիների, այդ թվում՝ ԵՄ նախկին հանձնակատարի մուտքը երկիր

ԱՄՆ պետդեպարտամենտը որոշել է արգելել հինգ եվրոպացիների, այդ թվում՝ ներքին շուկայի հարցերով ԵՄ նախկին հանձնակատար Թիերի Բրետոնիի մուտքը երկիր:

Պետքարտուղարի հայտարարության մեջ նշվում է, որ նրանք իրենց դիրքն օգտագործել են ամերիկացի գործիչների և ամերիկյան ընկերությունների դեմ ուղղված ռեպրեսիվ գրաքննության միջոցառումները խթանելու համար:

ԱՄՆ-ն Բրետոնին մեղադրում է խոսքի ազատությունը սահմանափակելու փորձերի կամ ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաներին չափազանց ծանր կարգավորումներով անարդարացիորեն թիրախավորելու մեջ։

Թիերի Բրետոնն ավելի վաղ կոնֆլիկտի մեջ էր մտել X սոցիալական ցանցի սեփականատեր Իլոն Մասկի հետ՝ օգտատերերի իրավունքների և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին եվրոպական օրենքներին ենթարկվելուց հրաժարվելու պատճառով:

Վիզային սահմանափակումները տարածվում են նաև բրիտանացի և գերմանացի իրավապաշտպանների ու փորձագետների վրա:

