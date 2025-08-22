Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ կառավարությունը ստուգելու է 55 մլն բնակչի փաստաթղթերը՝ արտաքսելու իրավախախտներին

ԱՄՆ վիզայով անձնագիր, արխիվ
ԱՄՆ վիզայով անձնագիր, արխիվ

ԱՄՆ կառավարությունը մտադիր է ստուգել երկրի մոտ 55 միլիոն բնակչի փաստաթղթերը՝ հնարավոր խախտումները հայտնաբերելու և իրավախախտներին արտաքսելու նպատակով։

Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց ի վեր, Պետդեպարտամենտի տվյալներով, ավելի քան 6 հազար ուսանողական վիզա արդեն չեղարկվել է։

Վերահսկողության խստացումը կազդի նաև նրանց վրա, ովքեր նոր են պատրաստվում մուտք գործել երկիր. նոր միջոցառումները պահանջում են վիզայի հարցազրույցների ժամանակ սոցիալական ցանցերում ակտիվության լիարժեք բացահայտում, ներառյալ սմարթֆոնների և հավելվածների գաղտնիության կարգավորումների անջատումը:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG