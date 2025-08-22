ԱՄՆ կառավարությունը ստուգելու է 55 մլն բնակչի փաստաթղթերը՝ արտաքսելու իրավախախտներին

ԱՄՆ կառավարությունը մտադիր է ստուգել երկրի մոտ 55 միլիոն բնակչի փաստաթղթերը՝ հնարավոր խախտումները հայտնաբերելու և իրավախախտներին արտաքսելու նպատակով։
Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց ի վեր, Պետդեպարտամենտի տվյալներով, ավելի քան 6 հազար ուսանողական վիզա արդեն չեղարկվել է։
Վերահսկողության խստացումը կազդի նաև նրանց վրա, ովքեր նոր են պատրաստվում մուտք գործել երկիր. նոր միջոցառումները պահանջում են վիզայի հարցազրույցների ժամանակ սոցիալական ցանցերում ակտիվության լիարժեք բացահայտում, ներառյալ սմարթֆոնների և հավելվածների գաղտնիության կարգավորումների անջատումը: