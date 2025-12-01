Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ-ի և Սիրիայի զինված ուժերը ավիահարվածներ են հասցրել ԻՊ-ի զենքի պահպանման օբյեկտներին

Դամասկոս, Սիրա, արխիվ
Դամասկոս, Սիրա, արխիվ

Ամերիկացի զինվորականները կիրակի օրը հայտարարել են, որ վերջերս Սիրիայի հարավում ոչնչացրել են «Իսլամական պետության» զենքերով 15 թաքստոցներ:

ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ իր և սիրիական զորքերը հայտնաբերել և ոչնչացրել են պահեստները Ռիֆ-Դիմաշկ նահանգում նոյեմբերի 24-ից 27-ը բազմաթիվ ավիահարվածների և ցամաքային պայթյունների ընթացքում:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նոյեմբերի 10-ին Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարաայի հետ բանակցություններից հետո խոստացել է ամեն ինչ անել Սիրիայում հաջողության հասնելու համար:

