ԱՄՆ-ի և Սիրիայի զինված ուժերը ավիահարվածներ են հասցրել ԻՊ-ի զենքի պահպանման օբյեկտներին

Ամերիկացի զինվորականները կիրակի օրը հայտարարել են, որ վերջերս Սիրիայի հարավում ոչնչացրել են «Իսլամական պետության» զենքերով 15 թաքստոցներ:
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ իր և սիրիական զորքերը հայտնաբերել և ոչնչացրել են պահեստները Ռիֆ-Դիմաշկ նահանգում նոյեմբերի 24-ից 27-ը բազմաթիվ ավիահարվածների և ցամաքային պայթյունների ընթացքում:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նոյեմբերի 10-ին Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարաայի հետ բանակցություններից հետո խոստացել է ամեն ինչ անել Սիրիայում հաջողության հասնելու համար: