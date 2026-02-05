ԱՄՆ-ի և Իրանի բանակցությունները՝ վաղը Մասկատում

Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հայտնել է, որ միջուկային ծրագրի շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները նախատեսված են ուրբաթ՝ Օմանի մայրաքաղաք Մասկատում: Սպիտակ տունը ևս հաստատել է տեղեկությունը: Օրակարգի շուրջ, սակայն, կողմերը դեռ տարաձայնություններ ունեն:
Իրանը հայտարարել է, որ պատրաստ է քննարկել միայն միջուկային ծրագիրը, իսկ բալիստիկ հրթիռների հարցը քննարկման առարկա չէ: Թեհրանը նաև պահանջել է, որ բանակցեն միայն Իրանն ու ԱՄՆ-ն՝ առանց տարածաշրջանային միջնորդ երկրների, ինչպես նախատեսվում էր:
Եթե Իրանը ցանկանում է հանդիպել, ԱՄՆ-ն ևս պատրաստ է, երեկ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը: Սակայն օրակարգը չի սահմանափակվի միայն միջուկային ծրագրով, շեշտել է Մարկո Ռուբիոն:
«Կարծում եմ՝ բանակցությունները, որպեսզի իրականում ինչ-որ իմաստալից արդյունքի հանգեցնեն, պետք է ներառեն ... բալիստիկ հրթիռների հեռահարության, տարածաշրջանում ահաբեկչական կազմակերպություններին նրանց հովանավորության հարցերը, միջուկային ծրագիրը և սեփական ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունքը», - ասել է Ռուբիոն:
ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հայտարարում են, թե Իրանը միջուկային զենք է ստեղծում, Թեհրանը, մինչդեռ, պնդում է, որ ուրանը խաղաղ նպատակներով է հարստացնում:
ԱՄՆ նախագահը վերջին օրերին մեծ թվով զորք և ռազմանավեր է ուղարկել Մերձավոր Արևելք և սպառնում է ռազմական գործողություններ սկսել, եթե Իրանն անհապաղ բանակցությունների չնստի:
NBC News-ին տված հարցազրույցում էլ Դոնալդ Թրամփը երեկ ասել է, որ Իրանը հիմա բանակցում է ԱՄՆ-ի հետ հանդիպման շուրջ, սակայն մանրամասներ չի հայտնել:
Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտներին անցած տարի ամերիկյան զինուժի հասցրած ավերիչ հարվածներից հետո Թեհրանը փորձում է շարունակել իր միջուկային ծրագիրը, ինչի համար էլ Վաշինգտոնը պահանջում է, որ նստեն բանակցությունների:
«Նրանք մտադիր էին միջուկային նոր օբյեկտ կառուցել երկրի այլ հատվածում, և մենք իմացանք դրա մասին: Ես ասացի՝ եթե անեք դա, մենք շատ վատ բաներ կանենք ձեզ հետ», - փոխանցել է Թրամփը:
Լրագրողը նաև հետաքրքրվել է՝ արդյոք ստեղծված իրավիճակում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ ալաթոլլա Ալի Խամենեին պետք է անհանգստանա: Թրամփը պատասխանել է. - «Ես կասեի, որ նա պետք է շա՛տ անհանգստանա»:
Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ արտաքին միջամտությունն Իրանի ներքին գործերին լուրջ ռիսկեր կստեղծի ամբողջ տարածաշրջանի համար: Ռեջեփ Էրդողանն ընդգծել է՝ Իրանի շուրջ վիճահարույց հարցերը, այդ թվում՝ միջուկային ծրագրի խնդիրը, պետք է դիվանագիտական ճանապարհով լուծվեն:
Այս պահին պարզ չէ՝ արդյոք Վաշինգտոնն ու Թեհրանը ընդհանուր հայտարարի են եկել Օմանում անցկացվելիք բանակցությունների օրակարգի շուրջ: Axios-ը, ամերիկացի պաշտոնյաներին հղումով, երեկ նույնիսկ գրել էր, թե Վաշինգտոնը չեղարկել է բանակցությունները, երբ Թեհրանը առաջարկել է հանդիպումը Ստամբուլից տեղափոխել Օման և քննարկել միայն միջուկային ծրագիրը:
«Մենք նրանց ասացինք, որ կա՛մ այսպես, կա՛մ ոչ մի հանդիպում, և նրանք պատասխանեցին՝ «Այդ դեպքում՝ ոչ մի հանդիպում»»,- Axios-ին ասել էր ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Նա նաև նշել էր՝ եթե Իրանը համաձայնի վերադառնալ սկզբնական ձևաչափին, ԱՄՆ-ն պատրաստ է հանդիպել այս կամ հաջորդ շաբաթ, քանզի Վաշինգտոնը ցանկանում է արագ հասնել իրական համաձայնության: