ԱՄՆ հարձակման հետևանքով իրանցի 10 նավաստի է վիրավորվել

Իրանական դրոշի ներքո նավարկող առևտրային նավի վրա ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի երեկ գիշերվա հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 10 նավաստի։ Եվս հինգ մարդ դեռ անհետ կորած է համարվում, հաղորդում է Իրանի կիսապաշտոնական Mehr լրատվական գործակալությունը։
Ավելի ուշ հարավային Մինաբ շրջանի նահանգապետ Մոհամմադ Ռադմեհրը հայտարարել է, թե ինքը լուր է ստացել, որ փրկարարները գտել են անհետ կորած հինգ նավաստիներից մեկի մարմինը։
Ըստ գործակալության՝ հարձակումը տեղի է ունեցել Հորմուզի նեղուցի և Մակրան ծովի ջրերում (Օման): Իրանական նավը Մինաբ շրջանի ջրերի մոտակայքում է եղել, և ամերիկյան զինուժի հարվածից նավի վրա հրդեհ է բռնկվել:
Mehr-ի փոխանցմամբ՝ այս բեռնատար նավի վրա, ընդհանուր առմամբ, 15 նավաստի է եղել: 10 վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց: