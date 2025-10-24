ԱՄՆ ելումուտ անելիս ոչ քաղաքացիների համար կընդլայնվի դեմքի ճանաչման տեխնոլոգիայի կիրառումը

ԱՄՆ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար կառավարությունը կընդլայնի դեմքի ճանաչման տեխնոլոգիայի կիրառումը՝ երկիր մտնելիս և դուրս գալիս։ Նպատակն է պայքարել վիզայի ժամկետի երկարաձգման և անձնագրային կեղծիքների դեմ։
Նոր կանոնակարգը թույլ կտա ԱՄՆ սահմանային իշխանություններին լուսանկարել ԱՄՆ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց մեկնման ցանկացած կետում։
Դեկտեմբերի 26-ից ուժի մեջ մտնող կանոնակարգի համաձայն՝ ԱՄՆ իշխանությունները կարող են պահանջել այլ կենսաչափական տվյալներ, ինչպիսիք են մատնահետքերը կամ ԴՆԹ տվյալները։
Բացառություն չի գործի 14 տարեկանից փոքր երեխաների և 79 տարեկանից բարձր տարեցների համար ևս։
Ավելի խիստ սահմանային կանոններ սահմանելով՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի լայն ջանքեր է գործադրում պայքարելու անօրինական ներգաղթի դեմ։
Կոնգրեսի հետազոտական ծառայությունը 2023 թվականին պարզել էր, որ ԱՄՆ-ում անօրինական գտնվող 11 միլիոն ներգաղթյալների 42 տոկոսի վիզայի ժամկետը լրացել էր։
ԱՄՆ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար կառավարությունը կընդլայնի դեմքի ճանաչման տեխնոլոգիայի կիրառումը՝ երկիր մտնելիս և դուրս գալիս։ Նպատակն է պայքարել վիզայի ժամկետի երկարաձգման և անձնագրային կեղծիքների դեմ։