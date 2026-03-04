Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ բանակը հայտարարում է Թրամփի դեմ մահափորձ ծրագրած իրանցի պաշտոնյային սպանելու մասին

ԱՄՆ - Դոնալդ Թրամփը նախագահական ընտրարշավի ժամանակ, նոյեմբեր, 2024թ.
ԱՄՆ բանակը հայտարարել է, որ սպանել է իրանցի պաշտոնյայի, որի ղեկավարած ստորաբաժանումը, ըստ մեղադրանքի, ներգրավված է եղել նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ սադրանքի ծրագրում։

Պաշտպանության քարտուղար Փիթ Հեգսեթը չի նշել այդ անձի անունը, բայց հայտնել է, որ գործողությունը տեղի է ունեցել երեկ։

2024 թվականին ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը մեղադրանք էր առաջադրել մի իրանցի տղամարդու նկատմամբ՝ այդ ժամանակ նախագահի թեկնածուի կարգավիճակ ունեցող Թրամփի սպանության բացահայտված պլանի գործով:

Պաշտոնական Թեհրանը հերքել էր Միացյալ Նահանգների նախագահի մահափորձի նախապատրաստմանն իր ներգրավվածությունը:

