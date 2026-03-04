ԱՄՆ բանակը հայտարարում է Թրամփի դեմ մահափորձ ծրագրած իրանցի պաշտոնյային սպանելու մասին

ԱՄՆ բանակը հայտարարել է, որ սպանել է իրանցի պաշտոնյայի, որի ղեկավարած ստորաբաժանումը, ըստ մեղադրանքի, ներգրավված է եղել նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ սադրանքի ծրագրում։
Պաշտպանության քարտուղար Փիթ Հեգսեթը չի նշել այդ անձի անունը, բայց հայտնել է, որ գործողությունը տեղի է ունեցել երեկ։
2024 թվականին ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը մեղադրանք էր առաջադրել մի իրանցի տղամարդու նկատմամբ՝ այդ ժամանակ նախագահի թեկնածուի կարգավիճակ ունեցող Թրամփի սպանության բացահայտված պլանի գործով:
Պաշտոնական Թեհրանը հերքել էր Միացյալ Նահանգների նախագահի մահափորձի նախապատրաստմանն իր ներգրավվածությունը: