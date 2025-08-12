Ամիրբեկով․ «Ակնկալում ենք, որ Հայաստանը կփոխի Սահմանադրությունը»

«Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար հավելյալ քայլեր են անհրաժեշտ՝ մասնավորաբար Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխություն», - NE Global-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։
«Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ համաձայնագրի նախաստորագրման մասին դրույթը հաստատեց, որ փաստաթղթի ստորագրման և վավերացման համար հավելյալ քայլեր են անհրաժեշտ։ Բաքուն ակնկալում է, որ Հայաստանի Սահմանադրությունում փոփոխություններ կկատարվեն՝ Ադրբեջանի նկատմամբ դեռևս գոյություն ունեցող տարածքային պահանջները վերացնելու նպատակով», - նշել է Ամիրբեկովը։
Երևանն ու Բաքուն երեկ միաժամանակ հրապարակեցին խաղաղության համաձայնագրի 17 կետանոց փաստաթուղթը: Այն օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի ղեկավարների ներկայությամբ նախաստորագրել էին արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը:
Համաձայնագրի ստորագրման համար Ադրբեջանը երկու նախապայման է ներկայացնում՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում և Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխություն: Վաշինգտոնում Միրզոյանն ու Բայրամովը համատեղ դիմեցին ԵԱՀԿ-ին՝ Մինսկի խումբը լուծարելու հարցով: