Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ամերիկացի ծնողները Սենատին կոչ են արել կանխել AI չաթ բոտերի՝ երեխաներին հասցվող վտանգը

Open AI
Open AI

Երեք ծնողներ, որոնց երեխաները մահացել կամ հիվանդանոց էին տեղափոխվել արհեստական բանականության չաթբոթների հետ շփումից հետո, երեքշաբթի ԱՄՆ Կոնգրեսին կոչ են արել կարգավորել արհեստական բանականության (AI) չաթ բոթները։ Քննարկումը տեղի է ունեցել ԱՄՆ Սենատում նվիրված երեխաների համար տեխնոլոգիայի վտանգներին։

«Չաթ բոթերը պետք է ունենան բարոյականության որոշ չափանիշներ», – ասել է Մեթյու Ռեյնը, որը դատի է տվել OpenAI-ին իր որդու՝ Ադամի ինքնասպանությունից հետո։

Նրա խոսքով՝ ChatGPT-ն Կալիֆոռնիայում Ադամին ներկայացրել էր ինքնավնասման վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ։

OpenAI-ը հայտնել է, որ մտադիր է բարելավել ChatGPT-ի անվտանգության մեխանիզմները, որոնք երկարատև զրույցների ժամանակ կարող են պակաս արդյունավետ դառնալ։ Ընկերությունը նաև նշել է, որ նախատեսում է օգտատերերի տարիքային կանխատեսման համակարգ ներդնել՝ երեխաներին ուղղորդելով ավելի անվտանգ տարբերակի։

Քննարկմանը ելույթ է ունեցել նաև Մեգան Գարսիան, որը դատի է տվել Character.AI-ին՝ պնդելով, որ ընկերության չաթ բոթների հետ շփումները հանգեցրել են իր որդու՝ Սյուելի ինքնասպանությանը։ Նա Կոնգրեսին հորդորել է արգելել ընկերություններին իրենց արտադրանքը փորձարկել երեխաների վրա, արգելել ռոմանտիկ կամ զգայական զրույցները երեխաների հետ, ինչպես նաև սահմանել տարիքային ստուգում, անվտանգության թեստավորում և ճգնաժամային արձագանքման արձանագրություններ։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG