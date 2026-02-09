«Ալիջան» անցակետի համար նախապատրաստական ​​աշխատանքները արագացել են

Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող «Ալիջանի» (Մարգարա) սահմանային անցակետի համար նախապատրաստական աշխատանքները արագացել են, հաղորդում են թուրքական ԶԼՄ-ները:
Նշվում է, որ Իգդիրի նահանգապետը ստուգել է սահմանային անցակետում ընթացող վերակառուցման և արդիականացման աշխատանքները: Նախապատրաստական աշխատանքները, ըստ հաղորդումների, մոտենում են ավարտին։
Նախորդ ամիս էլ հաղորդվել էր, որ «Ալիջան» անցակետում աշխատանքները 90 տոկոսով ավարտված են: Կառուցվել են սահմանապահ և մաքսային գործառույթների համար նախատեսված շինություններ, տեղադրվել են գովազդային պաստառներ, որոնք պետք է խրախուսեն Հայաստանից Թուրքիա ժամանողներին այցելել Իգդիր ու հարակից շրջաններ:
2026 թվականի հունվարի 1-ից երկու երկրների դիվանագիտական, ծառայողական և հատուկ անձնագիր կրող անձինք կարող են էլեկտրոնային վիզա ստանալ անվճար: