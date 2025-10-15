Մատչելիության հղումներ

Ալիևի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը տնային կալանքի է ենթարկել. մեղադրվում է նաև պետական դավաճանության համար

Բաքվի դատարանը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևին չորս ամսով տնային կալանքի է ենթարկել:

Երբեմնի ազդեցիկ պաշտոնյան մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում՝ այդ թվում իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողությունների, պետական դավաճանության, փողերի լվացման մեջ։

Մեհդիևը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը ղեկավարել է 24 տարի՝ 1995-ից մինչև 2019 թվականները: Պաշտոնանկությունից հետո նա երկրի ղեկավարության որոշմամբ նշանակվել է Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ, ապա երեք տարի անց՝ հեռացվել այդ պաշտոնից:

