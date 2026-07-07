Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ալիև․ «Թրամփի օրոք Ադրբեջան-ԱՄՆ հարաբերությունները սկսել են զարգանալ»

Արխիվ
Արխիվ

«Դոնալդ Թրամփի՝ երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո Ադրբեջան-ԱՄՆ հարաբերությունները սկսել են հաջողությամբ զարգանալ և հասել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի», - այսօր Բաքվում ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սթիվ Դեյնսի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։

«Ինտերֆաքս» գործակալության փոխանցմամբ՝ հանդիպման ընթացքում Ալիևը նաև ընդգծել է իր և Թրամփի «անձնական հարաբերությունների բավական բարձր մակարդակը և այն դերակատարությունը, որ ստանձնել է ԱՄՆ նախագահը` Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ օրակարգի կյանքի կոչման ընթացքում։

Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ՝ հանդիպման ընթացքում Ալիևն ու ամերիկացի սենատորը ընդգծել են նաև «Թրամփի ուղու» (TRIPP) կարևորությունը՝ «տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների տեսանկյունից»։

XS
SM
MD
LG