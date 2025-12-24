Ալիև․ «Որոշ երկրներ Հայաստանին միլիարդավոր դոլարների անվճար զենք էին տրամադրում»

«Եթե Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառվեին, ապա Երևանը շատ ավելի վաղ կդադարեցներ օկուպացիան», - այսօր Աղդամում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
«Այդ փոքր, ոչ այնքան հարուստ, նույնիսկ աղքատ երկրի հանդեպ, սակայն, այդպես էլ պատժամիջոցներ չկիրառվեցին։ Ավելին, որոշ երկրներ Հայաստանին միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարների անվճար զենք էին տրամադրում», - հայտարարել է Ալիևը։
Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ` հակամարտության ողջ ընթացքում «միջազգային կառույցները ճիշտ որոշումներ էին կայացնում, սակայն որևէ քայլ չէին ձեռնարկում դրանք կյանքի կոչելու համար»։