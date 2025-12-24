Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ալիև․ «Որոշ երկրներ Հայաստանին միլիարդավոր դոլարների անվճար զենք էին տրամադրում»

«Եթե Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառվեին, ապա Երևանը շատ ավելի վաղ կդադարեցներ օկուպացիան», - այսօր Աղդամում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։

«Այդ փոքր, ոչ այնքան հարուստ, նույնիսկ աղքատ երկրի հանդեպ, սակայն, այդպես էլ պատժամիջոցներ չկիրառվեցին։ Ավելին, որոշ երկրներ Հայաստանին միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարների անվճար զենք էին տրամադրում», - հայտարարել է Ալիևը։

Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ` հակամարտության ողջ ընթացքում «միջազգային կառույցները ճիշտ որոշումներ էին կայացնում, սակայն որևէ քայլ չէին ձեռնարկում դրանք կյանքի կոչելու համար»։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG