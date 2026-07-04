Ալիև. «Այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանը ապրում են խաղաղության մեջ և առևտրային հարաբերություններ են հաստատում»

«Այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանը ապրում են խաղաղության մեջ և հաստատում են առևտրային հարաբերություններ»,- հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղղված շնորհավորական ուղերձում Ալիևն ընդգծել է. «Անցյալ տարի օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը Ձեր նախաձեռնությամբ կայացած պատմական եռակողմ հանդիպման արդյունքները մեր տարածաշրջանում ստեղծեցին բոլորովին նոր և դրական մթնոլորտ։ Ես նաև կցանկանայի հատուկ նշել Ձեր երկրի շարունակական աջակցությունը տարածաշրջանային կայունությանը և տնտեսական զարգացմանը նպաստող ենթակառուցվածքային նախագծերին, մասնավորապես՝ TRIPP նախագծին»:
Ադրբեջանի նախագահն անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին, նշել է, որ այն «հաջողությամբ զարգանում է»:
«Մենք բարձր ենք գնահատում մեր երկրների միջև հաստատված ռազմավարական գործընկերությունը»,- APA-ի փոխանցմամբ՝ ասված է Թրամփին ուղղված շնորհավորական նամակում։