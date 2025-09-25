Ալիև. Ադրբեջանը հայտարարել է Հայաստանի հետ հարաբերություններում նոր էջ բացելու պատրաստակամության մասին

Նյու Յորքում ընթացող ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր ելույթում ասաց. «Ադրբեջանը հայտարարել է Հայաստանի հետ հարաբերություններում նոր էջ բացելու իր պատրաստակամության մասին՝ հիմնվելով տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման վրա»:
Խոսելով խաղաղության պայմանագրի մասին, Ալիևը հայտարարեց. «Չնայած գործընթացը խափանելու մի քանի փորձերի, բանակցությունները դրական արդյունքներ տվեցին, քանի որ դրանք ընթացան խիստ երկկողմ հիմունքներով՝ առանց որևէ արտաքին միջամտության»: