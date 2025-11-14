ԱԽ քարտուղարը և ԵՀ Ընդլայնման հարցերով տնօրինության գլխավոր քարտուղարը քննարկել են «Խաղաղության խաչմերուկ»-ը

Տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակմանն են անդրադարձել Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Եվրոպական հանձնաժողովի Ընդլայնման և արևելյան հարևանության հարցերով գլխավոր տնօրինության գլխավոր քարտուղար Գերտ Յան Կուպմանը այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում:
Զրուցակիցներն ընդգծել են Եվրոպական միության, Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի միջև տնտեսական և տրանսպորտային ուղիների ընդլայնման անհրաժեշտությունը: Վերոնշյալի համատեքստում առանձնացվել է Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագիծը, և քննարկվել են վերջինի շրջանակում Հայաստան–Եվրոպական միություն համագործակցության խորացման հեռանկարները, ասված է Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի հաղորդագրությունում: