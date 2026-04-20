Ականատես ենք լինում խաղաղության պտուղներին. Ալիև

Ադրբեջանը լիովին վերականգնել է իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը և սկսել է խաղաղության օրակարգը Հայաստանի հետ, Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի ութսուներկրորդ նստաշրջանում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը:
Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում պատմական առաջընթաց է գրանցվել անցյալ տարվա օգոստոսին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից կազմակերպված Վաշինգտոնի գագաթնաժողովում։
«Այսօր մենք ականատես ենք լինում խաղաղության պտուղներին։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առևտրային հարաբերությունները սկսվել են: Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների փոխադարձ այցելությունները նպաստում են վստահության կառուցմանը»,- հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը: