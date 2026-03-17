Աֆղանստանը հայտարարում է Քաբուլի հիվանդանոցին հարվածի հետևանքով 400 զոհի մասին, Պակիստանը հերքում է

Առնվազն 400 մարդ է զոհվել, 250-ը՝ վիրավորվել Քաբուլում թմրամոլների վերականգնողական հիվանդանոցին Պակիստանի ավիահարվածի հետևանքով, հայտնել Է «Թալիբանը»: Իսլամաբադը հերքել է այս հայտարարությունը՝ ասելով, որ փաստերը խեղաթյուրված են՝ հարվածն ուղղված էր ռազմական օբյեկտներին և «ահաբեկիչների աջակցության ենթակառուցվածքներին»:

«Թալիբանի» մամուլի ծառայության հաղորդմամբ՝ ավիահարվածը հասցվել է երկուշաբթի երեկոյան: Կենտրոնը 2000 հիվանդի համար էր հատկացված: Նրա խոսքով՝ հիվանդանոցի մեծ մասը ավերված է, զոհերի թիվը հնարավոր է՝ աճի:

Փրկարարական թիմերը դեպքի վայրում են:

Երկու երկրների միջև էսկալացիան տեղի է ունենում տարածաշրջանում աճող անկայունության ֆոնին:

