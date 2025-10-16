Աֆղանստանում առնվազն 18 մարդ է զոհվել Պակիստանի հետ բախումների հետևանքով

Աֆղանստանում առնվազն 18 մարդ Է զոհվել, և ավելի քան 360-ը՝ վիրավորվել հոկտեմբերի 10-ից Պակիստանի հետ ռազմական բախումների հետևանքով: Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի Աֆղանստանի աջակցության առաքելության հայտարարության մեջ:
ՄԱԿ-ը կոչ է անում բոլոր կողմերին վերջնականապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները՝ քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելու համար:
Երբեմնի դաշնակից երկու երկրների հարաբերությունները սրվել են, երբ Աֆղանստանի «Թալիբան»-ը ապաստան է տրամադրել «Թեհրիք-է Թալիբան Պակիստան» ծայրահեղական խմբավորմանը, որը տարիներ շարունակ անհաշտ պայքարի մեջ է Պակիստանի իշխանությունների հետ:
Պակիստանը ևս 2 տասնյակից ավելի զոհեր ունի: