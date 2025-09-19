Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Աֆղանստանն ազատ արձակեց ամիսներ առաջ ձերբակալված բրիտանացի տարեց զույգին

Աֆղանստանի թալիբների կառավարությունն ազատ արձակեց ութ ամիս առաջ ձերբակալված բրիտանացի տարեց զույգին։
80-ամյա Փիթեր Ռեյնոլդսը և նրա 76-ամյա կինը՝ Բարբարան, ձերբակալվել էին փետրվարին։

Վերջերս հաղորդվել էր նրանց առողջական վիճակի վատթարացման մասին։ Ըստ արևմտյան մամուլի՝ բրիտանացի զույգի ազատ արձակումը հնարավոր է դարձել Կատարի միջնորդության շնորհիվ։

Փիթեր և Բարբարա Ռեյնոլդսը ամուսնացել են Քաբուլում 1970 թվականին և գրեթե 20 տարի ապրել են Աֆղանստանում՝ աշխատելով կրթական ծրագրերում։ Նրանց ձերբակալման պատճառների մասին թալիբները չէին հայտնել:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG