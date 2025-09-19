Աֆղանստանն ազատ արձակեց ամիսներ առաջ ձերբակալված բրիտանացի տարեց զույգին

Աֆղանստանի թալիբների կառավարությունն ազատ արձակեց ութ ամիս առաջ ձերբակալված բրիտանացի տարեց զույգին։
80-ամյա Փիթեր Ռեյնոլդսը և նրա 76-ամյա կինը՝ Բարբարան, ձերբակալվել էին փետրվարին։
Վերջերս հաղորդվել էր նրանց առողջական վիճակի վատթարացման մասին։ Ըստ արևմտյան մամուլի՝ բրիտանացի զույգի ազատ արձակումը հնարավոր է դարձել Կատարի միջնորդության շնորհիվ։
Փիթեր և Բարբարա Ռեյնոլդսը ամուսնացել են Քաբուլում 1970 թվականին և գրեթե 20 տարի ապրել են Աֆղանստանում՝ աշխատելով կրթական ծրագրերում։ Նրանց ձերբակալման պատճառների մասին թալիբները չէին հայտնել: