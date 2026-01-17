Ադրբեջանը սկսել է գազի արտահանումը Գերմանիա և Ավստրիա

Ադրբեջանի պետական նավթագազային ընկերությունը` SOCAR-ը սկսել է գազի արտահանումը Գերմանիա և Ավստրիա Տրանսադրիատիկ խողովակաշարի միջոցով, հաղորդում է APA լրատվական գործակալությունը:
Այդ խողովակաշարով Ադրբեջանը 2020 թվականից բնական գազ է մատակարարում Իտալիային, Հունաստանին և Բուլղարիային:
SOCAR-ի հաղորդագրության համաձայն՝ երկրի արտահանման աշխարհագրությունն, այսպիսով, ընդգրկում է արդեն 16 եվրոպական երկիր:
2024-ի դեկտեմբերին Ադրբեջանը սկսեց գազ մատակարարել Սլովակիային, անցած տարվա հուլիսին SOCAR-ը պայմանավորվեց Ուկրաինա գազ առաքելու մասին:
2025 թվականի ընթացքում Ադրբեջանն արտահանել է 25.2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, նշում է ադրբեջանական «Ազերթաջ» պետական լրատվական գործակալությունը: Դրա գրեթե կեսը՝12.8 մլրդ խմ, ստացել են եվրոպական երկրները, մեկ երրորդից ավելին՝ 9.6 մլրդ խմ, մուտք է գործել թուրքական շուկա, 2.3 մլրդ խմ առաքվել է Վրաստան և 0.5 մլրդ խմ՝ Սիրիա: