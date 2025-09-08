Ադրբեջանը խզել է ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պորտուգալացի մարզչի հետ պայմանագիրը

Ադրբեջանը խզել է ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պորտուգալացի մարզիչ Ֆերնանդո Սանտուշի հետ պայմանագիրը՝ աշխարհի առաջնության որակավորման փուլում Իսլանդիայի հետ խաղում 0:5 հաշվով պարտությունից հետո։
Սանտուշը, որի գլխավորությամբ Պորտուգալիայի հավաքականը 2016 թվականին առաջին անգամ պատմության մեջ դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն, Ադրբեջանի հավաքականի առաջնորդությունը ստանձնել էր անցած տարվա հունիսից։ Այս ընթացքում հավաքականը 11 խաղում 9 պարտություն է կրել, երկուսն ավարտել ոչ-ոքի։
Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է, որ վաղը Ուկրաինայի հետ հանդիպմանը ազգային հավաքականը կգլխավորի երկրի մինչև 21 տարեկանների հավաքականի մարզիչ Այխան Աբասովը։