Ադրբեջանը և Չեխիան համատեղ ռազմական արտադրության նախագծեր են քննարկում

Ադրբեջան այցելած Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ հանդիպումից հետո Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Չեխիայից գնում են ռազմական նշանակության բազմաթիվ արտադրանքներ, և այս փուլում ընթանում են բանակցություններ կոնկրետ նախագծերի շուրջ, որոնք կապված են համատեղ արտադրության հետ։
«Քանի որ Ադրբեջանն ապահովում է իր պաշտպանական ներուժը, այդ թվում՝ տեղական արտադրության միջոցով, մեր համագործակցությունը ապագայում այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին Չեխիան է, որը մեծ փորձ ունի այս ոլորտում, առանձնահատուկ նշանակություն ունի», - APA գործակալության փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։
Իր հերթին, Բաբիշն ասել է, որ Չեխիայի ազգային էներգետիկ օպերատորը նույնպես մտադիր է բնական գազ գնել Ադրբեջանից։