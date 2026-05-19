Ադրբեջանը բացում է ցամաքային սահմանը Վրաստանի հետ

Ադրբեջանը մասնակիորեն բացում է 2020 թվականի կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ փակված ցամաքային սահմանները։
Խոսքը պետական սահմանի վրացական հատվածի մասին է։
Երկու երկրների միջև ցամաքային հաղորդակցության մասնակի վերաբացման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի՝ Բաքու կատարած այցի ընթացքում։
Կողմերը պայմանավորվել են մայիսի 26-ից վերականգնել մարդատար երկաթուղային փոխադրումները Բաքվի և Թբիլիսիի միջև։
Ադրբեջանն իր բոլոր սահմանային անցակետերը փակել էր 2020-ի գարնանը՝ պատճառաբանելով դա կարանտինային միջոցառումներով։
Չնայած համավարակի ավարտին՝ Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում էր փակ պահել երկրի ցամաքային սահմանները։ 2022 թվականից ի վեր կարանտինը Ադրբեջանում երկարաձգվել էր 16 անգամ։