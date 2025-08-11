Մատչելիության հղումներ

Ադրբեջանն Ուկրաինային ևս 2 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի

Ադրբեջանն Ուկրաինային ևս 2 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի, համապատասխան հրամանագիրը ստորագրել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները։

Որոշումը հաջորդում է երկու երկրների առաջնորդների հեռախոսազրույցին։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն՝ նախագահներ Ալիևը և Զելենսկին դատապարտել են ռուսական ուժերի «նպատակային հարվածները ադրբեջանական SOCAR պետական ընկերության նավթամբարին, ադրբեջանական գազը Ուկրաինա տեղափոխող գազակոմպրեսորային կայանին և ադրբեջանական այլ օբյեկտներին»։



