Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ադրբեջանը ևս մեկ թալիշ ակտիվիստ է ձերբակալել

Անկարան ձերբակալել և Բաքվին է հանձնել Ռուսաստանի քաղաքացի Քամալ Իսաևին, ով սոցիալական ցանցերում քննադարում էր Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքը ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, հաղորդում է «Ազատության» ադրբեջանական ծառայությունը։

Փաստաբանի խոսքով՝ Իսաևը ձերբակալվել է Ստամբուլում, հետո տեղափոխվել Բաքվի կալանավայր։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները այս մասին լրագրողների հարցերին չեն արձագանքում։

Անցած տարի էլ ձերբակալվել էր ծագումով թալիշ գիտնական Իքբալ Աբիլովը։ Ավելի ուշ Ադրբեջանի իշխանությունները նրան 18 տարվա ազատազրկման էին դատապարտել պետական դավաճանության, «հայկական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու» ու «Ադրբեջանում ազգային հողի վրա ատելություն սերմանելու փորձերի» համար։ Նրա պաշտպանության կոմիտեն, մինչդեռ, հայտարարում է, որ նրա «միակ հանցագործությունը» գիտական օբյեկտիվությունն ու մշակութային ժառանգության պաշտպանությունն էր։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG