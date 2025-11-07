Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է տեղափոխվել ղազախական ցորենի առաջին խմբաքանակը

Կառավարության փոխանցմամբ՝ Հայաստան է ժամանել հացահատիկով բեռնված գնացքը, որն անցել է Ղազախստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան երկաթուղային ուղով։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանն ասաց. «Հայ-վրացական սահմանը հատելով Հայաստան է տեղափոխվել ղազախական ցորենի առաջին խմբաքանակը՝ 1000 տոննա ընդհանուր քաշով։ Սա կարևոր իրադարձություն է, որովհետև ցորենի խմբաքանակը Հայաստան է տեղափոխվել անցնելով Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի տարածքներով։ Սա հնարավոր եղավ իրականացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված խաղաղության համատեքսում՝ ի կատարումն օգոստոսին Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերի»:
Երկու օր առաջ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան հասած ցորենի առաջին ներմուծումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ իրադարձություն էր համարել:
Շաբաթներ առաջ, Ադրբեջանի նախագահը Ղազախստանում հայտարարել էր, թե Բաքուն վերացնում է հայկական բեռների տարանցման արգելանքը։ ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էլ հայտարարել էր, որ Բաքուն վերահաստատել է, որ պատրաստ է թույլատրել ռուսական արտադրանքի տարանցումը Հայաստան։