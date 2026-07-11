Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այցելում է Թուրքիա

Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն աշխատանքային այցով Թուրքիայում է:
APA լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ այցի շրջանակում Հասանովը մասնակցել է Թուրքիայի Պաշտպանության ազգային համալսարանի Միացյալ ռազմական ինստիտուտի «Միացյալ շտաբի կառավարում» դասընթացի, ինչպես նաև Ցամաքային զորքերի, Ռազմաօդային ուժերի և Ռազմածովային ուժերի ինստիտուտների «Շտաբի կառավարում» դասընթացների ավարտական արարողություններին:
Միջոցառման ժամանակ ելույթ է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը:
Հասանովը դիպլոմներ է հանձնել դասընթացներն ավարտած ադրբեջանցի զինծառայողներին: