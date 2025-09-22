Ադրբեջանի կառավարությունը հերթական անգամ երկարաձգել է հատուկ կարանտինային ռեժիմը

Ադրբեջանի կառավարությունը հերթական անգամ երկարաձգեց հատուկ կարանտինային ռեժիմը մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը։ Որոշումը պաշտոնապես ներկայացված է որպես երկրում կորոնավիրուսային վարակի տարածումը և դրա հետևանքով առաջացող բարդությունները կանխելու միջոց։
Ադրբեջանում հատուկ կարանտինային ռեժիմը գործում է 2020 թվականի մարտից, և այդ ժամանակվանից ի վեր փակ են երկրի ցամաքային սահմանները։
Թեև Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2023 թվականի մայիսի 5-ին հայտարարեց համաճարակի ավարտի մասին, Ադրբեջանում հատուկ կարանտինային ռեժիմը շարունակում է գործել՝ համապատասխան սահմանափակումներով հանդերձ։ Անցած ամիսներին Ադրբեջանի առաջնորդը պնդել է, որ «վերջին տարիներին ցամաքային սահմանների փակումը փրկել է Ադրբեջանին խոշոր աղետներից»։
Ալիևը փակագծեր չէր բացել: