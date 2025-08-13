Մատչելիության հղումներ

Ադրբեջանի ԳՇ պետի պատվիրակությունն այցելել է Պակիստան

Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է Պակիստան, հաղորդում են ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները։

Այցի նպատակների և օրակարգի մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։

Իսլամաբադն ու Բաքուն վերջին տարիներին շեշտակի ամրապնդել են երկկողմ կապերն՝ ինչպես քաղաքական, այնպես էլ ռազմական ոլորտում։ Անցած ամիսներին Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի զինանոցում հայտնվեց JF-17C պակիստանյան ինքնաթիռ, որը նախագահ Իլհամ Ալիևը որակել էր «լավագույններից համաշխարհային մակարդակում»։


