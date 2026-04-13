Ադրբեջանի դեսպանությունը Թեհրանում վերսկսել է իր գործունեությունը

Ադրբեջանի դեսպանությունը Թեհրանում կիրակի օրը վերսկսել է իր գործունեությունը։
«Սկզբնական փուլում դեսպանությունը կգործի սահմանափակ թվով դիվանագիտական և վարչական աշխատակիցներով, ներառյալ դեսպանը։ Դեսպանության աշխատանքի վերսկսումը Իրանում ռազմական գործողությունների դադարից և երկշաբաթյա հրադադարի հայտարարումից կարճ ժամանակ անց վկայում է, որ Ադրբեջանը մեծ կարևորություն է տալիս հարևան և բարեկամ Իրանի հետ հարաբերություններին։ Մեր երկիրը ևս մեկ անգամ վերահաստատում է իր աջակցությունը տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն և կայունություն ապահովելուն ուղղված նախաձեռնությունների», - նշված է Ադրբեջանի Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ
Նշվում է, որ դեսպանության գործունեությունը կվերականգնվի փուլային եղանակով՝ հաշվի առնելով անվտանգության և կազմակերպչական հարցերը։