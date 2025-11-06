Ադրբեջանի դատախազությունը պահանջում է Ֆրանսիայի քաղաքացուն ազատազրկել 13 տարով

Ադրբեջանի դատախազությունը պահանջում է 13 տարվա ազատազրկման դատապարտել Ֆրանսիայի քաղաքացի Անաս Դերազին՝ կոռուպցիոն սխեմաներում որպես միջնորդ հանդես գալու մեղադրանքով։ Այս մասին հաղորդում է France-Presse գործակալությունը՝ նշելով, որ երկարաժամկետ բանտարկության պահանջը հնչել է այսօր Բաքվում կայացած դատական նիստի ընթացքում։
Մեղադրող կողմի պնդմամբ` ֆրանսիական Saur ընկերության Մերձավոր Արևելքի գծով տնօրեն Դերազը 2018 թվականին կաշառք է ստացել ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցի օլիգարխ Ֆարհադ Ահմեդովից՝ խոստանալով նրան դուրս բերել Եվրամիության կողմից պատժամիջոցների ենթարկված գործարարների ցանկից և վերադարձնել նրա կալանքի տակ գտնվող գույքը։
Ըստ ադրբեջանական դատախազության՝ կոռուպցիոն սխեմայում ներգրավված է եղել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի նախկին թիկնապահ Ալեքսանդր Բենալան։
Գլխավոր մեղադրյալ Դերազը գտնվում է Ադրբեջանում, դատախազությունը նրան արգելել է լքել երկրի տարածքը։