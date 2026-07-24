Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ադրբեջանի խորհրդարանը ԱՄՆ Կոնգրեսին մեղադրել է հայամետ գործունեության համար

Ավելացրեք մեզ Google-ում
ԱՄՆ կոնգրեսական Բրեդ Շերման, արխիվ
ԱՄՆ կոնգրեսական Բրեդ Շերման, արխիվ

Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր պաշտոնական բողոք է հղել Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսին՝ Ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հուլիսի 22-ին ընդունված թիվ 9087 օրինագծի առթիվ։

Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանի նախաձեռնությամբ փաստաթղթում հատուկ լրացում է զետեղվել, որով Վաշինգտոնը Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջում է «անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներին»։ Լրացմանը կողմ են քվեարկել Ներկայացուցիչների տան 51 անդամներից 44-ը։

«Այս նախաձեռնությունը միջազգային իրավունքի նորմերի ոտնահարման և հայկական լոբբի շահերից ելնելով ԱՄՆ Կոնգրեսը որպես Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշման գործիք օգտագործելու հերթական օրինակն է», - հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանը։


XS
SM
MD
LG