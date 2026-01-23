Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Աբու Դաբիում մեկնարկել են ԱՄՆ-Ռուսաստան-Ուկրաինա եռակողմ բանակցությունները

ԱՄԷ մայրաքաղաք Աբու Դաբիի համայնապատկեր, արխիվ
ԱՄԷ մայրաքաղաք Աբու Դաբիի համայնապատկեր, արխիվ

Աբու Դաբիում մեկնարկել է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունների առաջին եռակողմ հանդիպումը, հաղորդել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարար Աբդալա բին Զայեդ ալ Նահյանը:

Բանակցություններից առաջ պատվիրակությունների ղեկավարների հետ հանդիպել է ԱՄԷ նախագահ շեյխ Մոհամեդ բին Զայեդ ալ Նահյանը:

ТАСС-ի տվյալներով՝ բանակցությունների առաջին փուլն անցնելու է «առավելագույնս փակ ռեժիմով», մամուլի ներկայություն նախատեսված չէ: «Առնվազն այսօրվա դրությամբ խստորեն գործում է այդպիսի ռեժիմ», - ասել է գործակալության զրուցակիցը:

Բանակցությունները շարունակվելու են երկու օր:

Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Դոնբասի հարցն առանցքային է, և այն քննարկելու են հունվարի 23-ին Աբու Դաբիում հանդիպման ժամանակ:

Ուկրաինայի պատվիրակությունում ընդգրկված են երկրի Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը, նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը և նրա տեղակալ Սերգեյ Կիսլիցան, Գերագույն Ռադայում «Ժողովրդի ծառա» խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամիան և Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբի պետ Անդրեյ Գնատովը:

Ռուսաստանի պատվիրակությունը գլխավորում է Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբի գլխավոր վարչության պետ ծովակալ Իգոր Կոստյուկովը:

ԱՄԷ մայրաքաղաքում կհանդիպեն նաև ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների բանագնացներ, տնտեսական հարցերով երկկողմ խմբի ղեկավարներ՝ Ուղղակի ներդրումների ռուսաստանյան հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը և Սթիվ Ուիթքոֆը:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG