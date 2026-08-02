Թրամփը հայտարարում է Իրանի դեմ հարվածները դադարեցնելու մասին

Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը Իրանի վրա չի հարձակվի այնքան, քանի դեռ հնարավոր է համաձայնություն ձեռք բերել Իրանի միջուկային հավակնությունները դադարեցնելու և Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու հարցում:
Երեկ ուշ երեկոյան իր Truth Social հարթակում նա գրել է, որ Իրանը և Մերձավոր Արևելքի այլ երկրներ ժամանակ են խնդրել՝ ավարտին հասցնելու գործարքը, որը կհանգեցնի կենսական նեղուցի «ամբողջական վերաբացմանն ու իրանական միջուկային սպառնալիքի դադարեցմանը»:
ԱՄՆ նախագահը չի նշել այն երկրների անունները, որոնք, նրա խոսքով, Վաշինգտոնից ժամանակ են խնդրել։ Բայց տեղեկացրել է, որ ինքը համաձայնել է ընդառաջել՝ «ի շահ աշխարհի ապագայի և հաջողակ ու բարգավաճ Իրանի գոյատևման»։
Թրամփը նշել է, որ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու իր որոշմանը միացել է նաև Իսրայելը: