Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտարարում է Իրանի դեմ հարվածները դադարեցնելու մասին

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը Իրանի վրա չի հարձակվի այնքան, քանի դեռ հնարավոր է համաձայնություն ձեռք բերել Իրանի միջուկային հավակնությունները դադարեցնելու և Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու հարցում:

Երեկ ուշ երեկոյան իր Truth Social հարթակում նա գրել է, որ Իրանը և Մերձավոր Արևելքի այլ երկրներ ժամանակ են խնդրել՝ ավարտին հասցնելու գործարքը, որը կհանգեցնի կենսական նեղուցի «ամբողջական վերաբացմանն ու իրանական միջուկային սպառնալիքի դադարեցմանը»:

ԱՄՆ նախագահը չի նշել այն երկրների անունները, որոնք, նրա խոսքով, Վաշինգտոնից ժամանակ են խնդրել։ Բայց տեղեկացրել է, որ ինքը համաձայնել է ընդառաջել՝ «ի շահ աշխարհի ապագայի և հաջողակ ու բարգավաճ Իրանի գոյատևման»։

Թրամփը նշել է, որ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու իր որոշմանը միացել է նաև Իսրայելը:


XS
SM
MD
LG