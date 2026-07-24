ԵՄ պատժամիջոցներից հետո Դվորկովիչը ժամանակավորապես հեռացել է ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից

Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի (ՖԻԴԵ) նախագահ Արկադի Դվորկովիչը ժամանակավորապես դադարեցրել է իր լիազորությունները՝ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցներից հետո։
Ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետը, որը ՖԻԴԵ-ն ղեկավարում է 2018 թվականից, հայտարարել է, որ ԵՄ որոշումն «անօրինական և անարդար» է համարում և պատրաստվում է այն բողոքարկել դատարանում։
Դվորկովիչի խոսքով՝ մինչև դատարանի վերջնական որոշումը, պատժամիջոցները կարող են խոչընդոտել ՖԻԴԵ-ի բնականոն աշխատանքին, ուստի որոշել է ժամանակավորապես հեռանալ նախագահի պաշտոնից։
ՖԻԴԵ-ի խորհուրդը հաստատել է այդ որոշումը։ Նախագահի պարտականությունները կկատարի կազմակերպության փոխնախագահ, հնդիկ գրոսմայստեր և աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիշվանաթան Անանդը։
Դվորկովիչը Եվրամիության պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթում ընդգրկվել է Ռուսաստանի տասնյակ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ միասին՝ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի աջակցման համար։
ԵՄ նոր պատժամիջոցները վերաբերում են ավելի քան 200 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց։ Դրանք ներառում են Եվրամիության տարածք մուտքի արգելք և եվրոպական երկրներում գտնվող ակտիվների սառեցում։