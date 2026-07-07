Դատարանը քննում է Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման միջնորդությունը

Դատարանն այսօր կքննի «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ, գործարար Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի հարցը։ Քննչական կոմիտեն միջնորդել է նրան երկու ամսով կալանավորել։
Նիստը քննելու է դատավոր Գարիկ Աբելյանը։
Երեկ, ըստ պաշտպանական կողմի, Ծառուկյանի առանձնատանը շուրջ 12 ժամ տևած խուզարկությունից հետո նրան ձերբակալել և տարել են Քննչական կոմիտե։ Գիշերը նրան ՔԿ-ից տեղափոխել են դատարան։
Քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ Ծառուկյանին մեղադրանք է ներկայացվել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախությանն օժանդակելու և փողերի լվացմանն օժանդակելու համար։ Նույն գործով ձերբակալվել է ևս մեկ անձ։
Ծառուկյանի փաստաբանը մեղադրանքը «աբսուրդային ու ծիծաղելի» է անվանել՝ պնդելով, որ այն գործերում, որտեղ Ծառուկյանը կամ նրա հետ փոխկապակցված ընկերությունները պետք է տուժող ճանաչվեին, այժմ նրան մեղադրյալի կարգավիճակ են տվել։