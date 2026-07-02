Հայաստանն ու Եվրամիությունը մոտ են իրար առավել, քան երբևէ. Փաշինյան

Հայաստանն ու Եվրամիությունը մոտ են իրար առավել, քան երբևէ, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ:
«Այս արտահայտությունն օրեցօր ավելի է նյութականանում ստանալով ոչ միայն քաղաքական, այլև գործնական, տնտեսական կիրառում», - հայտարարեց Փաշինյանը:
Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ Լայենի հետ հանդիպմանը քննարկել են Հայաստանի առջև ծառացած տնտեսական բազմազանեցման և այդ առնչությամբ ԵՄ աջակցության տարբեր մեղանիզմների գործարկման ուղղությամբ համատեղ աշխատանքը:
Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ԵՄ անդամ երկրներին հայկական ապրանքների նկատմամբ ինքնավար առևտուր իրականացնելու մասին նախագիծ ներկայացնելու համար:
«Այս որոշում ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելու պահից Հայաստանը կդառնա Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ կամ ԵՄ-ի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր չունեցող առաջին երկիրը, որի նկատմամբ վցվերջին շրջանում Եվրամիությունը կկիրառի այս գործիքը», - հայտարարեց Փաշինյանը՝ հույս հայտնելով, որ այն հնարավոր կլինի ընդունել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում:
«Երբ Հայաստանը մերձենում է Եվրամիությանը, Հարավային Կովկասն է նաև ավելի մերձենում». Լայեն
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց՝ «այստեղ եմ՝ ասելու, որ դուք կարող եք մեզ վրա հույս դնել»: «Երբ Հայաստանը մերձենում է Եվրոպական միությանը, Հարավային Կովկասն է նաև ավելի մերձենում»:
Անդրադառնալով Հայաստանում տնտեսական իրավիճակին՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն ասաց «Ես գիտեմ, որ Հայաստանը դեռևս բախվում է նշանակալի տնտեսական ճնշման Ռուսաստանի կողմից, համարյա տնտեսական բռնությանը սահմանամերձ։ Բայց վստահ եղեք, երբ մեր գործընկերների վրա ճնշումը կուտակվում է, ԵՄ-ն առաջ է գալիս, քայլ է անում»։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնեց՝ շուտով դուք լրացուցիչ 18 միլիոն եվրո կտրամադրվի Հայաստանին՝ «օգնելու ամրացնել ձեր առևտուրը»։
«Ֆինանսավորումը կարող է օգնել ստեղծել, օրինակ, արտահանման խթանման գործակալություն, որպեսզի հայկական բիզնեսների արտահանման հզորությունները խաթանվեն: Այս 18 միլիոն եվրոն վերջնական մասն է այն 52 միլիոն օժանդակության փաթեթի, որ մենք քննարկեցինք մեր հեռախոսազանգում հունիսի սկզբին», - ասաց նա:
Հունիսի սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցից հետ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն տեղեկացրեց՝ ռուսական սահմանափակումներին դիմակայելու համար Հայաստանին աջակցության փաթեթ են մշակում. Եվրամիությունը 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն է տրամադրում Հայաստանին:
«Երկրորդը՝ մենք առաջարկ ենք ներկայացնում, այսպես կոչված, ինքնավար առևտրային միջոցներին, սա նշանակում է ATM-ները կազատականացնեն արտահանումների մոտ 80 տոկոսը դեպի ԵՄ։ Սա նշանակում է՝ ձեր առևտրի 80 տոկոսը մեզ հետ այժմ սակագների ենթակա չի լինի», - հայտարարեց նա։