Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայենը ժամանել է Հայաստան: Նրան «Զվարթնոց» օդանավակայանում դիմավորել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը:
Կառավարությունում նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայենը հանդիպումը: Հանդիպումից հետո նրանք հանդես կգան հայտարարություններով։
Լայենը Հայաստան է ժամանում Բաքվից, որտեղ հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ: Հանդիպումից հետո Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել էր, որ Եվրամիությունը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին:
Նա ասել է, որ Եվրոպական միությունը մոտ 200 միլիոն եվրո ֆինանսավորում կտրամադրի Հարավային Կովկասում տրանսպորտի, էներգետիկայի և թվային կապերի խթանման համար: Լայենը նշել է, որ նախաձեռնությունը նախատեսված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությանը աջակցելու համար՝ ամրապնդելով տարածաշրջանային կապը և տեղական համայնքներին նպատակային օգնություն տրամադրելով։