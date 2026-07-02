Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայենը ժամանել է Հայաստան

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայենը ժամանել է Հայաստան: Նրան «Զվարթնոց» օդանավակայանում դիմավորել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը:

Կառավարությունում նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայենը հանդիպումը: Հանդիպումից հետո նրանք հանդես կգան հայտարարություններով։

Լայենը Հայաստան է ժամանում Բաքվից, որտեղ հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ: Հանդիպումից հետո Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել էր, որ Եվրամիությունը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին:

Նա ասել է, որ Եվրոպական միությունը մոտ 200 միլիոն եվրո ֆինանսավորում կտրամադրի Հարավային Կովկասում տրանսպորտի, էներգետիկայի և թվային կապերի խթանման համար: Լայենը նշել է, որ նախաձեռնությունը նախատեսված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությանը աջակցելու համար՝ ամրապնդելով տարածաշրջանային կապը և տեղական համայնքներին նպատակային օգնություն տրամադրելով։


XS
SM
MD
LG