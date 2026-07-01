Օր 6-րդ․ ՍԴ-ում կողմերը հանդես են գալիս եզրափակիչ ելույթներով

Վեցերորդ օրն է, ինչ Սահմանադրական դատարանը քննում է յոթ քաղաքական ուժերի դիմումները, որոնցով պահանջվում է անվավեր ճանաչել հունիսի 7-ի քվեարկության արդյունքները։ Այսօր կողմերը հանդես են գալիս եզրափակիչ ելույթներով։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանն այսօր անդրադառնալով ԲՀԿ փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի նախօրեի դիտարկմանը, հերքեց, թե ընտրողների թվի տարբերություն կա։
Երեկ Խուդոյանը հայտարարել էր, որ ստորագրված մատյանները ԿԸՀ-ի հրապարակած մասնակցության տվյալների հետ համադրելուց հետո սկզբում շուրջ 27 հազար ստորագրության տարբերություն են հայտնաբերել։
Նրա խոսքով՝ ԿԸՀ-ի պարզաբանումից հետո, ըստ որի՝ տարբերության մի մասը վերաբերում է գաղտնի ցուցակով քվեարկած զինծառայողներին և կալանավայրերում գտնվողներին, դեռ 4-5 հազար ընտրողի անհամապատասխանություն է մնացել։ Խուդոյանը չէր բացառել, որ դրա պատճառը կարող է լինել քվեաթերթիկների հնարավոր լցոնումը կամ ընտրական գործընթացի վերահսկման թերությունները։
Կողմերը եզրափակիչ ելույթներով են հանդես գալիս
«Ուժեղ Հայաստանի» ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն իր եզրափակիչ ելույթում ընդգծեց՝ տեսանք, թե ինչպես է հնարավոր հարցերին չպատասխանել։ Այս ընտրությունները չեն եղել ազատ և հավասար։ «Մենք հիմնավորեցինք, որ ընտրական գործընթացում վարչական ռեսուրսի չարաշահումն անասելի է եղել և լիազոր մարմինն ունեցել է անկախության դեֆիցիտ»,- ասաց Վարդևանյանը:
«Արդյո՞ք մենք կարող էինք փետրվարի յոթից հետո, օրինակ, նպաստները բարձրացնել։ Թե՞ դրա մենաշնորհը միայն մեկ կուսակցությանն էր պատկանում: Պատասխանը մեկն է՝ այն պատկանել է միայն «Քաղաքացիական պայմանագրին»: Ինչո՞ւ այդ նույն կուսակցության առաջնորդը դեկտեմբերին հայտարարում էր, որ թոշակները բարձրացնելու կարիք չկա: Այդ 10000 դրամը էական ազդեցություն թողնում է ընտրողների կամքի վրա, այո, դա փաստացի ընտրակաշառք է»,- իր ելույթում ասաց Արամ Վարդևանյանը՝ ընգծելով, որ Բարձր դատարանին են ներկայացրել սոցիոլոգիական հաշվետվություն, ըստ որի, Վարդևանյանի պնդմամբ՝ «մեր հայրենակիցների ստվար զանգվածը նշվախ ռեֆորմը ընկալել է հենց «Քաղաքացիական պայմանագրի» հետ: Այդպես չպետք է լիներ, որովհետև Հայաստանում ընտրությունները պետք է լինեին հավասարության պայմաններում»:
«Ուժեղ Հայաստանի» ներկայացուցիչն անդրադառնալով նաև Հակակոռուպցիոն կոմիտեին նշելով՝ ինչո՞ւ պետք է կոմիտեն ներքաշվեր քաղաքական գործընթացների մեջ. «Ձայնագրություններում կար միջամտություն քաղաքական գործունեությանը»,- ասաց Վարդևանյանը՝ շեշտելով, թե ինչո՞ւ նույն այս իրավապահ կառույցը չհայտարարեց այն մասին, որ իրենց հարուցված վարույթների մի մասի դեպքում դատարանները չէին հաստատել հիմնավոր կասկածը, որ մեղադրյալները կատարել են այդ արարքը։
«Ընտրախախտումները եղել են զանգվածային, համակարգային և բավարար են, որ Սահմանադրական դատարանը պատասխանողի ընդունած որոշումը ճանաչի անվավեր», իր ելույթը եզրափակեց Արամ Վարդևանյանը։
«Միասնության թևերի» ներկայացուցիչ Լիպարիտ Դրմեյանն իր եզրափակիչ ելույթում նշեց, որ ընտրությունները չեն եղել ազատ և հավասար, «ընտրողների կամքի վրա եղել է ապօրինի ազդեցություն»։
Քաղաքական ուժերը պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ, բայց այդպես չի եղել, ասաց Դրմեյանը, օրինակ բերելով.- «Նարնջագույն սրտիկներով կապույտ մեքենաները, այդ տեսքով չպետք է շահագործվեին քարոզարշավի ընթացքում: Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում դրանք շրջել են Երևանում և տարբեր համայնքներում, իսկ առանձին դեպքերում՝ նույնիսկ պարեկների ուղեկցությամբ: Մեր հարցմանը, թե տուգանվել են այդ մեքենաները, ոստիկանությունը նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրը պատասխանել է, որ դա անձնական տվյալ է և չի կարող նման տեղեկություն տրամադրել»:
Ընտրությունների արդյունքների վիճարկման քննությանը մասնակցում են ՍԴ 9 դատավորներից 7-ը:
Դիմումների վերաբերյալ որոշումը Սահմանադրական դատարանը ամենաուշը հուլիսի 4-ին պետք է կայացնի։ Դա օրենքով նախատեսված ժամկետ է՝ դիմումների ստանալուց հետո, մուտքագրման օրվանից հետո՝ 15-օրյա ժամկետում, իսկ դիմումները անցած ուրբաթ են մուտքագրվել: