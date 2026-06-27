«Հեզբոլա»-ն մերժում է Իսրայել-Լիբանան շրջանակային համաձայնագիրը

«Հեզբոլա»-ի առաջնորդ Նաիմ Քասեմը մերժում է ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ Լիբանանի և Իսրայելի միջև կնքված շրջանակային համաձայնագիրը՝ այն որակելով որպես հանձնվել Իսրայելին:
ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ Իսրայելն ու Լիբանանը Վաշինգտոնում ստորագրել են հրադադարի և խաղաղության ուղու վերաբերյալ շրջանակային համաձայնագիր: Երկու երկրների միջև կնքված համաձայնագրի մանրամասները չեն հրապարակվել:
Քասեմն այդ համաձայնագիրը անվանել է «անվավեր»՝ մեղադրելով Լիբանանի կառավարությանը միակողմանի զիջումներ կատարելու և երկրի ինքնիշխանությունը խաթարելու մեջ։
Նա քննադատել է այն դրույթները, որոնք Իսրայելի դուրսբերումը կապում են «Հեզբոլա»-ի զինաթափման հետ՝ հայտարարելով, որ դրանք փաստացի օրինականացնում են Իսրայելի ռազմական ներկայությունը և հատում են «բոլոր կարմիր գծերը»։