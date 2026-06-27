Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելը և Լիբանանը ստորագրել են շրջանակային համաձայնագիր

Իսրայելը և Լիբանանը Վաշինգտոնում ստորագրել են շրջանակային համաձայնագիր՝ ԱՄՆ-ում մի քանի օր տևած բանակցություններից հետո: Երկու կողմերն էլ համաձայնագիրը ներկայացրել են որպես նախնական քայլ, հայտնում է Reuters-ը։

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ համաձայնագիրը թույլ է տալիս իսրայելական ուժերին շարունակել Հարավային Լիբանանի օկուպացիան, եթե «Հեզբոլլահ»-ն չզինաթափվի։

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կնպաստի համաձայնագրի իրականացմանը, և որ Վաշինգտոնը կհատկացնի զգալի ռեսուրսներ, այդ թվում՝ անհապաղ 100 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն՝ ՄԱԿ-ի հետ համակարգված։

Իսրայելը և «Հեզբոլա»-ն համաձայնել էին հունիսի 19-ից հրադադար հաստատել:

XS
SM
MD
LG