Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փամբակ գետում որոնողական աշխատանքներին մասնակցած ջրասուզակները պարգևատրվել են

ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանը պարգևներ է հանձնել Փամբակ գետում հունիսի 15-22-ը իրականացված որոնողական աշխատանքներին մասնակցած ջրասուզակներին։

Ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանը պարգևատրվել է «Անբասիր ծառայության համար» մեդալով, իսկ մի շարք փրկարարներ՝ «Անվեհեր փրկարար» և «Փրկություն, օգնություն» մեդալներով։

13-ամյա Նարինեն և 7-ամյա Նանեն հունիսի 15-ին փորձել էին հանդիպակաց թաղամաս՝ սոցիալապես անապահով երեխաների համար նախատեսված «Օրրան» կրթական կենտրոն գնալ՝ օգտվելով ոչ թե կամրջից, այլ Փամբակ գետում դեռ խորհրդային տարիներից մնացած խողովակից; Խողովակի վրայով քայլելիս երեխաները սահել էին և հայտնվել վարարած գետում:

Հունիսի 7-ին ջրասուզակները Փամբակ գետում գտել էին 7-ամյա Նարեի մարմինը, հինգ օր անց՝ հունիսի 22-ին՝ Փամբակ գետում հայտնաբերվել էր 13-ամյա Նարինեի մարմինը:

15-մետրանոց խողովակը, որը տասնամյակներ շարունակ Լոռիում բազմաթիվ մարդկանց մահվան պատճառ էր դարձել, ի վերջո հեռացվել է:


XS
SM
MD
LG