Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԵՄ-ն պաշտոնապես բացել է Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության բանակցությունների առաջին փուլը

Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները հունիսի 15-ին Լյուքսեմբուրգում պաշտոնապես բացել են Ուկրաինայի և Մոլդովայի՝ ԵՄ անդամակցության բանակցությունների առաջին փուլը։

Առաջին բանակցային փուլի մեկնարկը հաստատել են Եվրամիության խորհրդում նախագահող Կիպրոսի ներկայացուցիչները։

«Մենք բոլորս երկար էինք սպասում այս օրվան և այսօր վերջապես կարող ենք տոնել։ Ուկրաինայի և նրա քաղաքացիների ապագան ամուր կապված է Եվրամիության հետ», - հայտարարել է Կիպրոսի եվրոպական հարցերով փոխնախարար Մարիլենա Ռաունան։

Առաջին բանակցային փուլի բացումը նշանակում է նախապատրաստական փուլից դեպի անդամակցության պայմանների շուրջ բովանդակային աշխատանքի անցում։ Այն ներառում է ազգային օրենսդրության համապատասխանության գնահատումը ԵՄ չափանիշներին և տարբեր ոլորտներում անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացումը։

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG