Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները որոշակի առողջացման կարիք ունեն. Միրզոյան

Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները որոշակի առողջացման կարիք ունեն, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը:
«Հույս ունենք, որ ընտրություններից հետո հատկապես մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ առողջ, կառուցողական մթնոլորտում կարող ենք այդ հարաբերությունները և առողջացնել, և քննարկել եղած խնդիրները և գտնել լուծումներ, որոնք ձեռնտու կլինեն և ՀՀ-ին և ՌԴ-ին», - ասաց Միրզոյանը։
Արտգործնախարարը նաև հայտարարեց. «Նրանք, ովքեր մտածում են պերեվարոտի մասին, հեղաշրջման մասին, գլուխները պատին են տվել, ասվել ա հազար անգամ ու էլի կասվի՝ պետության համը բերաններում ա մնալու, իրանք էլ՝ ով որ կհանդգնի մարտահրավեր նետել մեր պետականությանը, ինքնիշխանությանը, սահմանադրական կարգին, տարիներով կփտեն բանտերում»։
Այսօր Հայաստանը նոր խորհրդարան է ընտրում: Ընտրություններին մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ՝ 16 կուսակցություն ու 2 դաշինք: