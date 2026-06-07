Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հավաքական ընդդիմությունը հաղթելու միանշանակ շանսեր ունի. Ծառուկյան

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ հավաքական ընդդիմությունը հաղթելու միանշանակ շանսեր ունի:

«Ով ամենաշատ ձայն հավաքի, նա էլ իր վարչապետի թեկնածուին կառաջադրի», - ասել է Ծառուկյանը:

Ծառուկյանը նույնպես հայտնել է իր համակիրների շրջանում ձերբակալությունների մասին:

«Մոտ 50 մարդու տարել են, անտեղի, որ մարդիկ չզբաղվեն... Ինչքան էլ անեն, մեկ է՝ պարտված են», - քվեարկելուց հետո լրագրողներին ասել է Գագիկ Ծառուկյանը, որի ղեկավարած կուսակցության մասին նույնպես իրավապահները ընտրակաշառքի հաղորդագրություններ են տարածել:

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանն էր հայտարարել. «Հենց հիմա էլ մեր բոլոր համակիրների շրջանում ձերբակալություններ են, երեկ էլ հարյուրից ավելի մարդ են ձերբակալել, բայց վախենալու որևէ բան չկա»:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG