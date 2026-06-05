Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԿԸՀ-ն հավանաբար այսօր կքննի «Ուժեղ Հայաստանի» գրանցումը չեղարկելու դիմումը

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) մամուլի խոսնակ Սեդա Ղուկասյանն «Ազատությանը» փոխանցեց, որ «Ուժեղ Հայաստանի» գրանցումը չեղարկելու հարցով «Հանրապետություն» կուսակցության ներկայացրած դիմումը քննելու համար ԿԸՀ-ն հավանաբար այսօր նիստ կգումարի: Այն կանցկացվի դռնբաց:

Թե որ ժամին, Ղուկասյանը չհստակեցրեց:

Ուղիղ եթերում վարչապետի հորդորից մի քանի ժամ անց «Հանրապետություն» կուսակցությունը դիմել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (ԿԸՀ) «Ուժեղ Հայաստանի» գրանցումը չեղարկելու հարցով:

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքից դեռ չեն արձագանքել:

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG