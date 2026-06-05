«Հանրապետություն» կուսակցությունը կդիմի ԿԸՀ «Ուժեղ Հայաստանի» գրանցումը չեղարկելու հարցով

«Հանրապետություն» կուսակցությունը կդիմի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (ԿԸՀ) «Ուժեղ Հայաստանի» գրանցումը չեղարկելու հարցով: Այս մասին «Ազատությանը» հայտնեց Արամ Սարգսյանի թիմակից, պատգամավորի թեկնածու Գրիգոր Առաքելյանը:
Առաքելյանը Սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդում «Հանրապետություն» կուսակցությունն է ներկայացնում:
Նախօրեին Հանրային եթերում կազմակերպված բանավեճի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դիմելով ընդդիմադիր ուժերի թեկնածուներին ասաց. «Ես որոշել եմ, որ մենք չենք դիմելու, դուք կարող եք դիմել ԿԸՀ, որովհետև երբ մենք դիմենք, էդ մարդիկ ասելու են՝ վախեցան ընտրությունները պարտվեն: Դա Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթ է, Պարոն Սիմոնյան, Պարոն Սարգսյան, ինչո՞ւ չեք դիմում, որ «Ուժեղ Հայաստանի» գրանցումը չեղարկեն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գրանցումը չեղարկեն, որ ԲՀԿ-ի.... Ես կոչ եմ անում հրատապության կարգով հենց վաղը առավոտ դիմել»: