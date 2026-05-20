Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում, որոնք անհամատեղելի են ՌԴ-ի հետ դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն. Շոյգու

Հայաստանի ղեկավարությունը վերջերս քայլեր է ձեռնարկում, որոնք անհամատեղելի են Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն՝ հատուկ աշխատանքային խմբի նիստում։
Նրա խոսքով՝ Հայաստանը միջազգային հարթակներում պարբերաբար համաձայնվում է ԵՄ դիրքորոշմանը և ակտիվորեն աշխատում է ստանդարտների փոփոխման և ԵՄ-ի հետ մաքսային ու առևտրային ռեժիմների համաձայնեցման ուղղությամբ, «որը կարող է չհամապատասխանել Հայաստանի պարտավորություններին ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում»։
Մոսկվան վերջին օրերին հստակ հայտարարում է, որ այս ամսվա վերջին Աստանայում կայանալիք ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում քննարկվելու է Հայաստանի անդամակցության հարցը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ երեկ հայտարարել է, թե Երևանում գիտակցում են, որ երկու կառույցներն անհամատեղելի են, բայց դեռևս չեն պատրաստվում ընտրություն կատարել դրանց միջև։